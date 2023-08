Prezzo benzina in aumento, record di 2,7 euro al litro in autostrada: chiesto...

I prezzi della benzina continuano ad aumentare. Nel giorno di Ferragosto si è raggiunta la cifra record di 2,7 euro al litro in modalità self in autostrada. Assoutenti ha chiesto l’intervento della Guardia di Finanza.

Benzina, record di 2,7 euro al litro in autostrada: chiesto l’intervento della Guardia di Finanza

Da settimane i prezzi di benzina e carburanti continuano a salire. Durante la giornata di Ferragosto è stata raggiunta la cifra record di 2,7 euro al litro per il prezzo della benzina in modalità self in autostrada. La segnalazione è stata fatta dall’associazione dei consumatori Assoutenti, che ha chiesto l’intervento della Guardia di Finanza. “Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico” hanno spiegato dall’associazione, segnalando il caso sull’autostrada A8 Varese-Milano. “Per un pieno ad un’auto media, vuol dire spendere ben 136,1 euro. Il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale” hanno aggiunto.

“Un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro. Chiederemo alle Fiamme Gialle di effettuare una ispezione presso l’impianto, verificando i fatti e acquisendo la documentazione utile a capire come sia possibile vendere la benzina a listini così elevati” ha aggiunto Furio Truzzi, presidente Assoutenti.

Benzina e gasolio: i prezzi oggi

Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese sui prezzi medi dei carburanti in autostrada in Italia, al 16 agosto la benzina ha superato i due euro al litro, attestandosi a 2.019, mentre il gasolio a 1.928, sempre in modalità self. Fuori dalla rete autostradale, il prezzo della benzina varia a seconda delle regioni. Per la Verde di va da 1.924 euro al litro di Veneto e Marche agli oltre 1.970 di Puglia e Bolzano. Per il Gasolio invece si va da 1.822 delle Marche a 1.878 di Bolzano.