Beonix 2024: il reportage della quarta edizione

Il più grande festival di musica elettronica di Cipro, BEONIX, ha concluso la sua edizione 2024 con un successo senza precedenti. Quest’anno, il festival ha offerto una straordinaria lineup, che ha visto protagonisti artisti di rilievo come Tale Of Us, ARTBAT, Fatboy Slim, Miss Monique, Clapt...

Il più grande festival di musica elettronica di Cipro, BEONIX, ha concluso la sua edizione 2024 con un successo senza precedenti. Quest’anno, il festival ha offerto una straordinaria lineup, che ha visto protagonisti artisti di rilievo come Tale Of Us, ARTBAT, Fatboy Slim, Miss Monique, Claptone, e Brina Knauss. Non solo “headliners”: come di consueto, Beonix è un’occasione per gli appassionati di musica elettronica per scoprire talenti locali e nuovi artisti emergenti. Dal cipriota Kosta Kritikos alla greca Anne, passando per Maruwa, per il live di Ameli Paul e il back to back tra Kadosh e Lehar.

Le novita di Beonix 2024: L’Introduzione del Garden Stage

Una delle principali novità dell’edizione è stata l’introduzione di un quarto palco, il Garden Stage, dedicato ai giovani DJ emergenti. Per molti di loro, è stata la prima opportunità di esibirsi in un evento di tale portata. La selezione degli artisti è avvenuta tramite un bando di candidature, accuratamente valutate da un team di mentori che ha preparato i vincitori per le loro performance. Altra notizia, particolarmente gradita per ovvi motivi dall’organizzazione, è stato il primo sold out registrato nella storia di Beonix: nella serata di sabato, grazie anche alla presenza in programmazione di stelle del panorama elettronico come Miss Monique e il duo ucraino Artbat.

Con quattro palchi attivi e oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo, BEONIX 2024 ha celebrato l’eccellenza della musica elettronica internazionale, attirando un pubblico entusiasta e appassionato.

Beonix 2024: Un Palcoscenico per l’Eccellenza Internazionale

Gli organizzatori hanno manifestato grande soddisfazione per la continua crescita del festival: “Assistiamo con piacere all’espansione costante dell’evento. Ogni anno accogliamo un numero sempre maggiore di partecipanti, molti dei quali viaggiano da altri paesi per unirsi a noi, il che è estremamente gratificante. Per molti, BEONIX non rappresenta solo un’occasione musicale, ma anche un’opportunità per scoprire l’isola, immergersi nella cultura cipriota e assaporare la cucina locale. Inoltre, il festival si svolge a fine settembre, quando la maggior parte degli eventi estivi è ormai conclusa. A Cipro, però, il clima rimane mite: è possibile godersi il mare di giorno e ballare al ritmo dei migliori DJ la sera. Quest’anno, abbiamo registrato 25.000 presenze nell’arco di tre giorni, con il primo storico sold out nella serata di sabato.”

Beonix 2025: L’annuncio della nuova edizione

BEONIX ha già confermato che il festival tornerà nel 2025, sebbene la lineup ufficiale sia ancora da annunciare. Tuttavia, gli appassionati di musica elettronica possono già segnare sul calendario le date in cui essere a Cipro il prossimo anno: la quinta edizione di Beonix avrà luogo come di consueto a Limassol, dal 19 al 21 settembre 2025. I biglietti sono già disponibili al prezzo promozionale di 100 euro per il full pass, offrendo ai fan la possibilità di assicurarsi l’ingresso a un prezzo vantaggioso in attesa di ulteriori dettagli sull’imperdibile programma del prossimo anno.

beonix.art/tickets