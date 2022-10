Berlusconi contro Meloni nei suoi appunti: “Supponente, prepotente, arrogante e offensiva”

Berlusconi contro Meloni: su alcuni appunti sarebbe stata definita "ridicola".

Silvio Berlusconi sarebbe contro Giorgia Meloni? Alcuni appunti sembrerebbero dire di sì. Su un foglio ripreso dalla Repubblica nel corso della seduta del Senato dello scorso 13 ottobre si leggono alcuni epiteti poco carini che sembrano essere indirizzati nei confronti della nuova premier.

Meloni verrebbe apostrofata come “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Tali appunti testimonierebbero il malumore del leader di Forza Italia. Berlusconi è ultimamente apparso molto adirato in un video divenuto virale sui social e registrato da FanPage in cui sembra (ma non è sicuro) affermare: “Sono stato preso per il c*** da tutti, mi avevano promesso soltato Licia Ronzulli, v*********”. Nei precitati appunti, Giorgia Meloni sarebbe stata inoltre definita, in un primo momento, anche “ridicola”.

Berlusconi contro Meloni: negli appunti l’epiteto “ridicola”?

Sui fogli di Silvio Berlusconi è sembrato apparire anche un quinto termine non certo lusinghiero nei confronti di Giorgia Meloni, apostrofata come”ridicola”. L’aggettivo sarebbe stato in seguito cancellato. In fondo un’altra scritta: “Nessuna disponibilità ai cambiamenti. È una con cui non si può andare d’accordo”.

La questione su Licia Ronzulli

Licia Ronzulli sarebbe stata al cento di alcuni contrasti tra Fratelli d’Italia Forza Italia.

Per l’assistente di Silvio Berlusconi sarebbero stati chiesti diversi ruoli come ministra del Turismo e degli Affari europei. In realtà, il nome di Ronzulli appare anche per i Rapporti con il Parlamento. Berlusconi però ha proposto anche delle alternative: la delega agli Anziani, alle Pari opportunità e la famiglia.