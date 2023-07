Sono passati ormai più di 20 anni da quando, nel 2002, i medici diagnosticarono un tumore al cervello al cittadino inglese Jonathan Plummer. L’uomo, che è ancora vivo e vegeto, si era abituato a bere 10 litri di acqua al giorno e pensava che la sua necessità derivasse da problemi di diabete, ma la realtà era molto diversa.

Beve 10 litri d’acqua al giorno per due anni: poi scopre di avere un tumore

“Sentivo una sete costante che non riuscivo a placare. È stato un periodo terribile che mi ha fatto perdere giorni di lavoro e ho sperimentato una stanchezza estrema“ – spiega Jonathan Plummer che poi racconta come è venuto a sapere di avere un tumore al cervello. Un esame della vista ha rilevato un’anomalia e l’uomo è stato indirizzato al Derriford Hospital per una risonanza magnetica. “Non avrei mai immaginato che la causa fosse un tumore al cervello, per non parlare del fatto che è stato notato durante un esame della vista. Ero devastato. Il tumore stava crescendo sulla mia ghiandola pituitaria, causando il mio bisogno di bere acqua tutto il tempo” – conclude l’inglese.

Le condizioni di salute di Jonathan Plummer

Le condizioni di Plummer sembravano gravi, anche perché il suo tumore al cervello non poteva essere operato. L’uomo è stato sottoposto per lungo tempo a cicli di radioterapia e dopo un periodo di scansioni stabili è stato dimesso. Nonostante anche oggi sia in cura, il suo cancro è rientrato.