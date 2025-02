Dopo l’esperienza come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, per Bianca Balti è ora di fare ritorno a casa. La supermodella italiana ha voluto condividere, sui social, le proprie emozioni con un messaggio davvero commovente.

Bianca Balti, commovente messaggio dopo la partecipazione a Sanremo

Il Festival di Sanremo si è concluso e per una delle protagoniste di questa edizione, ovvero Bianca Balti che col suo sorriso ha conquistato tutti, è tempo di fare ritorno a casa. La top model ha voluto però lasciare un messaggio commovente sui social, esprimendo tutte le sue emozioni per questa splendida esperienza appena conclusa. Ecco le parole di Bianca: “Continuo a piangere lacrime di gioia. Gli AirPods suonano le mie canzoni preferite del Festival e sull’aereo verso casa mi si stringe il cuore. E’ stata una emozione grandissima, che bella la vita!”

Bianca Balti, il ringraziamento a Carlo Conti

Nel suo messaggio la supermodella Bianca Balti ha voluto anche ringraziare Carlo Conti, definito da lei come “fantastico“. La Balti, in conferenza stampa, aveva detto di voler vivere appieno questa esperienza sanremese senza pensare alla sua malattia: “quando ho deciso di partecipare, mi sono detta io non vengo a fare la malata di cancro, sono venuta in qualità di top model, a indossare i miei vestiti.” E di trasmettere a tutti la sua grande voglia di vivere.