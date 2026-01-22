La guerra in Iran ha acceso i riflettori sulle violenze contro i civili e sulla repressione delle manifestazioni pacifiche. In lacrime per il dramma che stanno vivendo, Bianca Balti ha deciso di lanciare un appello sui suoi profili social, invitando a documentare e raccontare ciò che accade, trasformando le testimonianze in strumenti di consapevolezza e solidarietà globale.

Bianca Balti, una testimonianza che diventa messaggio globale

Il racconto della segretaria, il cui marito si trova ancora a Teheran, è stato trasformato in un appello pubblico dalla modella, ignara che i suoi profili fossero seguiti da milioni di persone. Balti ha voluto sensibilizzare i suoi follower, rilanciando anche messaggi di solidarietà di altre figure italo-iraniane come Giulia Salemi e Pegam Moshir Pour, che hanno scritto in persiano: “Conosciamo il cuore e la cultura dell’Iran. In Italia parliamo di voi. Le vostre proteste e il vostro coraggio sono una rivoluzione e un grido contro il governo per un cambiamento profondo“.

Il video si conclude con lo slogan simbolo delle proteste, «Donna vita libertà», ricordando che l’Italia “ascolta, comprende e non dimentica“.

Bianca Balti in lacrime, l’appello sui social: “Sparano e uccidono le persone ferite”

Profondamente commossa dal dramma dei civili iraniani, Bianca Balti ha deciso di condividere sui suoi profili social una testimonianza straziante della situazione nel Paese. Appena uscita dallo studio oculistico, seduta su una scalinata con maglietta bianca e cardigan grigio, la modella ha raccontato con voce tremante quanto le era stato confidato dalla segretaria iraniana del suo medico.

“È incredibile quello che sta succedendo“, ha detto Balti, descrivendo come i manifestanti siano colpiti e uccisi nelle strade e come chi riesce a raggiungere un ospedale spesso venga rintracciato e ucciso lì. La modella ha sottolineato l’urgenza di dare voce a questi fatti: “Questo è quello che sta accadendo in quel Paese in questo momento, è straziante, è importante dare voce e raccontarlo“.