Biden arriva in Israele: il primo incontro con Netanyahu

Biden appena atterrato in Israele, ad accoglierlo il premier Netanyahu: è previsto subito un bilaterale

La guerra tra Hamas e Israele continua con nuovi attacchi nella Striscia di Gaza. Un grave incidente ha coinvolto l’ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City, causando centinaia di morti. Hamas ha accusato Israele dell’attacco, mentre l’esercito israeliano ha respinto le accuse, sostenendo che l’esplosione è stata causata da un razzo della Jihad islamica. La situazione contribuisce ad aumentare le tensioni nel conflitto.

La situazione attuale riguardante l’attacco all’ospedale di Gaza è altamente controversa. Il Primo Ministro israeliano Netanyahu afferma che sono stati i terroristi a colpire l’ospedale e non le Forze di Difesa Israeliane (IDF). D’altra parte, Hamas accusa gli Stati Uniti di avere responsabilità nell’attacco a causa del sostegno dato all’aggressione israeliana. Nel frattempo, il presidente americano Joe Biden è atterrato in Israele per incontrare Netanyahu, e la strage ha provocato reazioni intense nel mondo arabo.

Israele e Hamas: gli attacchi fra i due paesi continuano

La Giordania ha annullato l’incontro a quattro previsto ad Amman, che avrebbe coinvolto Joe Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen. Nel frattempo, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha condannato il raid sull’ospedale, affermando che viola il diritto internazionale e pone ulteriori interrogativi sulla situazione. In una giornata segnata da ulteriori tragici eventi, un razzo lanciato da Israele ha colpito una scuola che fungeva da rifugio, provocando la morte di sei persone. Questi sviluppi evidenziano la gravità della situazione in corso, con profonde implicazioni politiche e umanitarie nella regione.