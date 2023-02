Biden dà il "go": gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico

Biden dà il "go": gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico

Biden dà il "go": gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico

I detriti recuperati e portati a Quantico in un laboratorio dell'Fbi: Joe Biden dà il "go": gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico

Joe Biden dà il “go” e gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull’Atlantico.

Il presidente ha ordinato che il dispositivo venisse centrato appena fosse sicuro farlo per i cittadini. E la nota è stata secca: “Il pallone-spia cinese è stato abbattuto con successo”. Joe Biden lo ha comunicato da qualche ora, sottolineando di aver ordinato l’operazione mercoledì. Poi il capo della Casa Bianca ha spiegato di aver atteso fino al raggiungimento di un luogo sicuro.

Gli Usa abbattono il pallone spia cinese

Secondo i servizi Usa quel pallone-spia stava monitorando siti militari dopo aver sorvolato anche i silos nucleari in Montana.

A darne conferma è stato un funzionario della Difesa americana che ha sottolineando come ad abbattere il pallone-spia è stato un missile aria-aria lanciato da un caccia F-22 “Raptor”. Ansa spiega che le operazioni sono in corso per recuperare il pallone-spia cinese abbattuto e il funzionario della Difesa americana ha spiegato che “saranno recuperati tutti i detriti che hanno valore di intelligence”.

Detriti recuperati e studiati dall’Fbi

Bloomberg spiega poi che gli Stati Uniti “non hanno messo in guardia la Cina sul piano di abbattere il pallone-spia”. I detriti sono attualmente in viaggio verso un laboratorio dell’Fbi di Quantico. Il ministro della Difesa Lloyd Austin è stato lapidario: “Il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti”.