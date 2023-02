Nei cieli degli Usa c’è un pallone spia cinese, Pentagono in allarme e servizi di sicurezza che monitorano i movimenti stratosferici dell’oggetto ma le forze aeree e contraeree Usa non lo abbatteranno.

Alcuni funzionari della difesa hanno riferito che il pallone è stato “osservato per un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti, volando ad alta quota”, secondo quanto riferisce AdnKronos.

Un pallone spia cinese nei cieli Usa

Il velivolo sub orbitale è stato monitorato con diversi metodi, inclusi aerei con equipaggio. Proprio nelle ultime ore invece è stato seguito mentre “attraversava il Montana, dove gli Stati Uniti hanno basi con missili nucleari”.

A scopo precauzionale perciò e da quanto si apprende i voli in partenza dall’aeroporto di Billings Logan sono stati sospesi.

La nota del Pentagono: “Dati sensibili al sicuro”

Il Pentagono ha rilasciato una nota ufficiale: “Il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che in questo momento si trova sopra gli Stati Uniti continentali. Il governo Usa, compreso il comando di Difesa aerospaziale del Nord-America, continua a seguirlo e monitorarlo da vicino”.

E ancora: “Il pallone sta attualmente viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra. Casi di questo tipo di attività in mongolfiera sono stati osservati in precedenza negli ultimi anni. Una volta rilevato il pallone, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili“.