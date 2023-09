Il presidente Joe Biden ha annunciato il motivo della sua candidatura alle elezioni Usa 2024, spiegando di voler contrastare Donald Trump.

Biden, elezioni USA 2024: “Mi candido perché Trump minaccia democrazia”

“Corro perché in gioco c’è la democrazia. Trump vuole distruggere la nazione” ha dichiarato il presidente Joe Biden durante un evento di raccolta fondi nel teatro di Lunt-Fontanne di Broadway a New York, per l’Assemblea Generale dell’Onu. “Non c’è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana. Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia” ha aggiunto il presidente. La sua candidatura vuole essere anche il “messaggio più forte e potente possibile sul fatto che la violenza politica in America non è mai, mai, mai accettabile“.

Elezioni USA 2024: Biden è ottimista

Biden ha risposto alle critiche sul fatto che è troppo vecchio per candidarsi ancora, visto che ha 80 anni. “Molti sembrano concentrati sulla mia età. Ma io ho saputo cosa fare quando il Covid ha colpito, quando l’Ucraina è stata attaccata e quando la democrazia era in gioco” ha aggiunto. Il presidente ha anche accusato Donald Trump e i suoi alleati di inchinarsi a “dittatori come Putin“, aggiungendo che lui non è disposto a farlo e vuole salvare la democrazia americana.