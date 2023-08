L’ex presidente americano Donald Trump era chiamato a presentarsi in tribunale a Washington D.C per difendersi dai quattro capi d’accusa mossi nei suoi confronti nel processo per i fatti avvenuti nel 2021 a Capitol Hill. Il tycoon si è dichiarato non colpevole davanti al giudice, ma dopo qualche ora ha rincarato la dose con un intervento via social.

Usa, il processo di Trump: quando è fissata la prossima udienza

È la terza volta in pochi mesi che Donald Trump si ritrova invischiato in un guaio che lo trascina in un tribunale federale americano, e per la terza volta l’ex presidente Usa si dichiara non colpevole. L’udienza è durata circa 27 minuti e al suo termine, il magistrato Moxila Upadhyaya ne ha fissata un’altra in data 28 agosto. “Contro di me è in atto una persecuzione, una persecuzione condotta da un avversario politico contro qualcuno che è avanti nei sondaggi” – ha dichiarato Trump fuori dal tribunale.

Usa, il duro attacco di Trump a Biden: “È corrotto”

A distanza di qualche ora, poi, Trump torna a rilasciare una dichiarazione pubblica, questa volta affidandosi al suo social media Truth: “Nonostante il fatto che sono dovuto andare in una Washington sporca, decadente e molto pericolosa, e che poi sono stato arrestato dal mio avversario politico il ‘corrotto Joe Biden’, che sta perdendo con me nei sondaggi, è stata una buona giornata!” Al momento, il presidente Joe Biden non ha risposto all’attacco frontale del suo principale avversario politico per le prossime elezioni Usa.