Hunter Biden, il figlio del presidente è stato incriminato

Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato incriminato dalla procura federale per tre accuse legate a una vicenda in cui avrebbe mentito allo scopo di acquistare un’arma da fuoco. Secondo le accuse Biden avrebbe dichiarato il falso, dicendo che non stava facendo uso di sostanze stupefacenti, nella compilazione di un modulo federale che viene richiesto al momento dell’acquisto di armi. Secondo la procura, in quel periodo l’uomo era dipendente da crack. Si tratta della prima volta che il figlio di un presidente in carica viene incriminato. Il processo potrebbe svolgersi nel periodo di campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2024.

Hunter Biden incriminato: le accuse e l’accordo fallito

L’accusa contro Hunter Biden è stata ufficializzata da David Weiss, procuratore che da tempo indagava su di lui e il cui status era stato elevato a quello di procuratore speciale dal segretario alla Giustizia degli Stati Uniti, Merrick Garland, perché potesse avere poteri più grandi nelle indagini. Da mesi si riteneva che Hunter Biden avesse trovato un accordo con il procuratore per evitare il processo, ma ad agosto l’accordo è fallito. Hunter Biden è indagato da anni anche per evasione fiscale.