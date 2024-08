Billy Costacurta e il rapporto con il figlio Achille: "Non potrà dire che no...

Alessandro Costacurta ha parlato per la prima volta del figlio Achille dopo le ultime vicende che lo hanno visto coinvolto

L’ex calciatore Alessandro Costacurta, per molti Billy, ha un figlio con la moglie Martina Colombari: il 19enne Achille Costacurta. Nel nuovo episodio di “Stories”, di Sky TG24, tra gli aneddoti che ha raccontato sulla sua vita privata ha parlato anche del rapporto con il giovane ragazzo.

L’uomo, oltre al racconto della sua carriera, si è lasciato andare ad una narrazione relativa alla sua vita personale e non poteva mancare un riferimento al figlio Achille.

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare del giovane dopo che ha scritto dei commenti volgari sotto una foto della mamma Martina Colombari. Tuttavia, è spesso preso di mira da commenti negativi sui social per i suoi comportamenti: soltanto un anno fa il giovane è stato denunciato per aver picchiato un vigile, mentre pochi mesi fa aveva condiviso sui social delle immagini in cui appariva una strana polverina rosa.

Billy Costacurta, in merito al rapporto difficile con il figlio, ha ribadito:

“Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente”.

Le difficoltà dei genitori verso i propri figli adolescenti

Alessandro Costacurta ha poi dichiarato che la vita dei genitori è sempre più complicata da affrontare:

“Vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”.

L’episodio in onda di Billy Costacurta

L’intervista a Billy Costacurta andrà in onda il 19 agosto alle 21:00 su Sky TG24 e alle 24:00 su Sky Sport Calcio, disponibile anche On Demand.