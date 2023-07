La storia di Maria Alice ha scosso il Brasile. La piccola di 3 anni è morta schiacciata da un vecchio televisore e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza domestica e sui diritti dell’infanzia, in un Paese dove i contrasti tra abbandono e tutele da rispettare sono ancora molto evidenti.

Brasile, bimba di 3 anni muore schiacciata dalla Tv

La rete televisiva TV Globo ha raggiunto una piccola comunità di questo immenso Paese quale è il Brasile. Le telecamere sono arrivate a Vicentina, un comune di poco meno di 6mila abitanti nel cuore dello Stato federale del Mato Grosso do Sul.

Qui, dove i capi di allevamenti per le carni da esportare in tutto il mondo sono di gran lunga maggiori degli esseri umani, un episodio di cronaca ha scossa la comunità rurale e in gran parte povera o impiegata nelle miniere di ferro e manganese.

Qui, dove le telecamere non arrivano mai, e siamo a 232 Km dalla capitale Campo Grande, in questi giorni sono tutte puntate sulla storia della “menina” (bambina) Maria Alice dos Santos. Appena 3 anni e morta schiacciata da un vecchio televisore in casa. Maria Alice era stata soccorsa in ospedale, ma le ferite erano già gravi.

Secondo le la polizia, la piccola stava giocando in soggiorno mentre sua madre si occupava delle faccende di casa. La bambina, intenta a recuperare un suo giocattolo, potrebbe essersi appoggiata alla base del vecchio televisore. L’apparecchio, troppo pesante per lei, è caduto senza lasciare scampo alla bimba.

L’infanzia in Brasile: tra abbandono e diritti negati

Ora si è aperto il dibattito sulla sicurezza precaria nei luoghi domestici e pubblici e sulla pericolosità degli apparecchi vetusti, in uno Stato dove povertà e modernità sono ancora confinati in contrasti troppo evidenti, netti e separati, soprattutto tra centro e periferie lontane dalla prosperità.

Le autorità locali hanno convocato il Consiglio di Tutela Vicentino, mentre la Polizia Civile indaga per fare luce su eventuali negligenze da parte dei genitori. Infatti, il caso è stato affidato anche ai Servizi di Tutela dell’Infanzia, perché in Brasile la sicurezza e i diritti dei bambini rappresentano un nervo ancora scoperto nella società.

Adesso che le telecamere sono arrivate nell’impenetrabile Mato Grosso, tutti i brasiliani si commuovono per la morte assurda di Maria Alice.