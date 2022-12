4 bimbi sono caduti in acqua mentre giocavano su un lago ghiacciato: tre i morti, mentre continuano le ricerche per possibili altre vittime.

Tragico incidente nei pressi di Birmingham, dove 4 bimbi sono caduti in un lago ghiacciato: tre sono morti assiderati, mentre uno è ricoverato in gravi condizioni.

Tre bimbi morti e uno gravemente ferito a Birmingham

La caduta nel lago ghiacciato è stata fatale per tre dei bambini, mentre solo uno è sopravvisuto e si trova attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. È il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio, domenica 11 dicembre, a Babbs Mill Park, vicino a Birmingham.

Il gruppo di giovanissimi, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, stava giocando su un lago a Solihull quando il ghiaccio si è rotto facendoli cadere in acqua.

Il Regno Unito nelle ultime giornate è stato colpito da un’ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto basse, con picchi di -15°C in Scozia.

L’arrivo dei soccorsi e le operazioni di recupero

Quando sono stati recuperati dai soccorritori, le giovani vittime erano in arresto cardiaco, e sono state sottoposte alla rianimazione cardiopolmonare e portate negli ospedali della zona.

Nel frattempo continuano le ricerche sul luogo della tragedia: infatti, secondo le testimonianze raccolte, potrebbero essere cadute in acqua fino a sei persone.

I primi a soccorrere i bambini erano state alcune persone sulla riva del lago. Poco dopo sono arrivati gli agenti di Polizia, e in seguito i Vigili del Fuoco specializzati nel salvataggio in acqua.