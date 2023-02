Bimbo azzannato al volto da un cane: è grave

Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato morso al viso da un cane Terranova

Un bambino toscano di solo un anno e mezzo è stato aggredito e morso al volto da un cane Terranova appartenente ad un suo famigliare.

Il piccolo è stato trasportato in ospedale ed è ricoverato in gravi condizioni.

Lucca, bimbo di un anno morso da un cane: è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio, quando il bambino è stato aggredito dal cane in un’abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara, si conosce solo la razza del cane, un Terranova, e i danni riportati dal piccolo: gravi ferite sul viso e sul cranio.

Il trasporto in ospedale e le condizioni di salute del bimbo

Erano circa le 9 del mattino quando i medici del 118 sono giunti con un’ambulanza presso la casa in cui era avvenuto l’incidente. I sanitari hanno applicato le prime cure al piccolo sul posto per poi trasferirlo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino è ancora ricoverato presso la struttura ed è in pessime condizioni di salute. Nel frattempo, i poliziotti stanno indagando sulla dinamica dell’aggressione.