Bimbo di 7 anni morto dopo 7 arresti cardiaci provocati dalla puntura di uno scorpione: trasportato in ospedale ha resistito ma alla fine ha ceduto

Bimbo di 7 anni morto dopo 7 arresti cardiaci provocati dalla puntura di uno scorpione. I media spiegano che il piccolo Luiz Miguel Furtado Barbosa è spirato dopo l’incontro con l’animale velenoso nello stato di San Paolo in Brasile.

Fatale per Luiz è stato l’incontro con un artropode particolarmente velenoso mentre si stava preparando per andare in campeggio.

Morto bimbo di 7 anni punto da uno scorpione

L’animale lo ha punto su un piede subito dopo che aveva indossato una scarpa e secondo il racconto di sua madre ha gridato: “Visto che non abbiamo trovato cosa lo avesse punto, abbiamo continuato a cercare. Ma la sua gamba ha iniziato a diventare rossa e ha detto che il dolore stava aumentando”, Poi la donna ha spiegato: “In quel momento ho immaginato che fosse davvero uno scorpione e che dovevo trovarlo per scoprire quale fosse“.

Alla fine il responsabile è saltato fuori: si trattava di uno scorpione giallo, il temibile Tityus serrulatus.

Attacchi di cuore seriali, poi la morte

C’è una scala di valori abbastanza attendibile per valutare la velenosità degli scorpioni: più sono grandi le loro chele e meno sono velenosi, mentre più sono piccole le stesse e più le tossine del pugliglione caudale sono letali, questo perché un animale dotato di un veleno potente non ha bisogno di grandi “pinze” per tenere le prede ferme mentre il veleno fa effetto.

Ecco, lo scorpione giallo ha chele molto piccole rispetto alla coda. Il bambino è stato portato immediatamente in ospedale e il suo suo stato di salute è peggiorato in fretta: a Luiz sono venuti 7 attacchi cardiaci e alla fine il veleno lo ha ucciso.