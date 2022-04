Bimbo di un anno ustionato al volto con una pentola di acqua bollente: è gravissimo

Alla periferia di Roccasecca, provincia di Frosinone, un bambino di un anno e mezzo si è rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente.

Un tragico incidente domestico è avvenuto in provincia di Frosinone, dove un bimbo di un anno e mezzo si è ustionato al volto con l’acqua bollente.

Bimbo ustionato con acqua bollente

Si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente, riportando gravi ustioni: l’incidente che ha coinvolto un bambino di poco più di un anno si è verificato in un appartamento in via della Stazione, alla periferia di Roccasecca, in provincia di Frosinone.

Il piccolo ha riportato ustioni di primo e secondo grado. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno chiesto il suo trasferimento d’urgenza in eliambulanza. Al momento è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma.

Sull’episodio, accaduto intorno alle 13 di martedì 19 aprile, indagano i Carabinieri. I militari sono al lavoro per comprendere se all’interno dell’appartamento il piccolo fosse solo o insieme ai genitori.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei fatti, l’acqua bollente doveva servire per preparargli una minestrina.

Solo una settimana prima, lunedì 11 aprile, a Latina un episodio analogo aveva coinvolto una bambina di 2 anni. La piccola si trovava in cucina e anche lei si è rovesciata addosso una pentola d’acqua bollente. Come il bimbo di Frosinone, anche la bambina è stata trasportata in eliambulanza presso il Policlinico Gemelli.

La piccola ha riportato ustioni sul volto, sul torace e sulle braccia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.