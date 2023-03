Bimbo investito e ucciso dallo scuolabus

Un bimbo di appena un anno e mezzo è stato investito e ucciso da un scuolabus. È successo nel comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Bimbo investito e ucciso da uno scuolabus

«Andavo pianissimo ma ho sentito un sobbalzo insolito. Con l’assistente ci siamo chiesti cosa potesse essere perché in quel punto non ci sono dossi. Forse qualcosa finito in mezzo alla strada».

Queste le parole dell’autista che si trovava alla guida dello scuolabus. Il mezzo però ha investito e ucciso Jaghunar Singh, un bambino di un anno e mezzo a Casette d’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Il piccolo è morto nella giornata di ieri, lunedì 6 marzo.

Le indagini sull’accaduto

Sull’accaduto stanno lavorando le Forze dell’Ordine, dopo che la Procura locale ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel frattempo, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. L’ispezione del cadavere verrà effettuata dal medico legale presente anche sul luogo dell’incidente.

Al momento non ci sono indagati, ma ancora si deve far luce sulle dinamiche. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, sembrerebbe che l’autobus fosse appena ripartito quando ha colpito il bambino, e l’autista non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con il bambino.