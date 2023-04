Bimbo muore all’improvviso in casa: padre accusato sui social dai No Vax

Decine di No Vax hanno accusato Billy Ball di aver causato la morte improvvisa del suo bimbo per aver deciso di vaccinarlo

Il piccolo Jackson è morto di un malore improvviso lo scorso 6 gennaio, alla tenera età di sei anni. Suo padre, il giornalista Billy Ball ha assistito il suo bambino fino alla fine, ma non ha potuto fare niente per salvarlo.

Bimbo di 6 anni muore all’improvviso: suo padre preso di mira dai No Vax

L’autopsia svolta sul corpo del bambino ha fatto emergere la vertià: Jackson è morto a causa di una rara malformazione cerebrale. Purtroppo, nemmeno il celere intervento dei soccorsi è servito a qualcosa per salvarlo. Suo padre ha raccontato in un articolo apparso sul ‘The Atlantic‘ la terribile vicenda, soffermandosi in particolare su una situazione molto spiacevole che si è venuta a creare sui social, attorno alla morte di Jackson.

Il necrologio e le accuse dei No Vax

Billy, infatti, poco dopo la morte di suo figlio aveva postato il necrologio su Twitter, accompagnandolo con una raccolta fondi a suo nome che sarebbe stata utile per finanziare un programma artistico nel quartiere in cui viveva la famiglia. Nella sezione commenti sotto al post, però, mai si sarebbe aspettato di ricevere accuse gratuite e attacchi personali da parte di numerosi utenti. Tantissimi No Vax, infatti, hanno accusato il padre e più in generale la famiglia del bambino, di aver causato la morte del piccolo, avendo deciso di vaccinarlo contro il Covid-19.