Il suo legale sostiene che New York non ha formalizzato nulla ma sono guai per Donald Trump, ecco quali sono i 30 capi di imputazione

Tutti i guai Donald Trump, ecco quali sono i 30 capi di imputazione censiti sull’episodio cardine del caso Stormy Daniels che ha prodotto il clamoroso rinvio a giudizio dell’ex presidente Usa. Trump sarà citato in giudizio martedì prossimo e la sua è di fatto una situazione senza precedenti nella storia Usa. Ma quel è il capo di imputazione cardine da cui discendono 29 “varianti” legate a quell’episodio? Il tycoon deve rispondere di aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels.

I 30 capi di imputazione per Trump

Quello per la Procura sarebbe stato il prezzo del silenzio per non rivelare gli incontri sessuali avuti con Trump nel 2016. L’indagato all’epoca dei pagamenti era candidato alla Casa Bianca. Ecco perché Trump e la sua azienda sono accusati di aver falsificato i documenti per nascondere i pagamenti a Stormy Daniels. C’è un teste chiave: Michael Cohen, ex avvocato di Tump, cioè colui che avrebbe pagato la pornostar per poi farsi rimborsare dalla Trump Organization e dal cui atteggiamento sono stati scemati altri capi di accusa.

Frode aziendale nella corsa al voto

Trump nega tutto: la relazione fin dal 2006 ed i pagamenti del 2016. Di fatto si tratta del primo ex presidente a essere incriminato su cui il Gran Giurì dovrà decidere se ci sono abbastanza prove per procedere. Attenzione, Joe Tacopina, legale di Trump, ha si confermato che il suo assistito apparirà davanti alle autorità di New York ma ha spiegato che non gli sono state ancora comunicate specifiche accuse, anche se ve ne sarebbero oltre 30 per frode aziendale come riferiscono alla Cnn due fonti.