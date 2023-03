Un bambino di 11 anni era sceso dal Frecciarossa in direzione nord, in quel momento in sosta alla stazione di Bologna. Lo ha fatto all’insaputa della mamma con cui viaggiava. Probabilmente pensava a una fermata più lunga, ma non è stato così: il treno è ripartito e il piccolo, che si era attardato sulla banchina, è rimasto solo. Sono stati gli agenti della polfer della Stazione Centrale di Bologna a indagare sulla vicenda e che hanno permesso al bambino di riabbracciare la sua mamma.

Bimbo scende dal Frecciarossa in sosta: il piccolo disorientato

L’episodio è accaduto nella serata dello scorso 10 marzo, il Frecciarossa partito da Lecce, con destinazione Torino, si era fermato presso la stazione di Bologna per una sosta della durata di pochi minuti. L’undicenne è sceso all’insaputa della madre. Il treno è partito subito dopo, lasciando il bambino sulla banchina e disorientato. Per sua fortuna è stato notato dagli agenti della Polfer.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire i fatti

Nonostante la difficoltà iniziale nel farsi raccontare cosa fosse accaduto (il bambino era infatti originario dell’Arabia Saudita) gli agenti sono infine riusciti a ricostruire i fatti. Come informa FanPage, i poliziotti si sono messi in contatto con la madre. La donna, scesa alla stazione di Reggio Emilia, è tornata indietro per riabbracciare il figlio che la stava nel frattempo aspettando negli uffici della polizia ferroviaria.