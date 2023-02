Grande sollievo, sono state ritrovate dai carabinieri Arianna e Michelle, erano a Reggio Emilia, le due ragazze di 16 e 18 anni si erano allontanatate volontariamente da Palidano il 31 gennaio.

La Gazzetta di Mantova ha dato la notizia nelle scorse ore, precisando che entrambe le giovani stanno bene e che c’è la conferma che il loro è stato un allontanamento volontario.

Ritrovate dai carabinieri Arianna e Michelle

I carabinieri le hanno individuate dopo che familiari, parenti ed amici erano stati in ansia per giorni e che erano stati lanciati molti appelli social. Del caso delle due ragazze scomparse era arrivata ad occuparsi anche la trasmissione Chi l’ha visto che va in onda su Rai Tre.

In quelle circostanze era stata la madre della minorenne a spiegare che quello era un periodo molto particolare per sua figlia. Le due erano state avvistate di volta in volta in stazione, poi al McDonald’s di Reggio Emilia e ancora in un supermercato Lidl.

Hanno dormito in locali abbandonati

Da quanto ipotizzano i media pare che le due ragazze abbiano potuto dormire in fabbricati abbandonati proprio nei pressi della stazione ferroviaria.

E la conferma è arrivata agli stessi carabinieri: la loro è stata una fuga pianificata, con soldi ma senza cellulare per evitare di essere rintracciate. Ora le due sono a Palidano dalle loro famiglie e la sindaca Elisabetta Galeotti ha espresso “sollievo e felicità per il loro ritrovamento”.