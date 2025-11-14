Binge Eating: L'Inquietante Crescita di un Disturbo Alimentare tra gli Italiani

Il binge eating è un disturbo alimentare in crescente diffusione in Italia, con oltre 600.000 persone interessate. È fondamentale affrontare e sensibilizzare su questo tema per supportare chi ne è colpito e promuovere una maggiore consapevolezza.

Negli ultimi anni, l’attenzione sui disturbi alimentari è aumentata in modo significativo, e tra questi spicca il binge eating, una condizione in continua crescita nel nostro Paese. Secondo le stime, più di 600.000 italiani soffrono di questo disturbo, che si manifesta con abbuffate ricorrenti e una sensazione di perdita di controllo.

Il binge eating non è semplicemente una questione di scelte alimentari errate, ma è spesso il risultato di un profondo disagio psicologico.

Questo fenomeno coinvolge oltre il 20% delle persone che già lottano con disturbi alimentari, evidenziando la necessità di una diagnosi e un intervento tempestivi per prevenire gravi complicazioni, come l’obesità.

Il binge eating e le sue implicazioni

Durante il recente congresso della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (Siridap), gli esperti hanno discusso le cause e gli effetti di questo disturbo. Secondo Alessandro Raggi, psicoterapeuta e vicepresidente della Fondazione Ananke, l’obesità può essere vista come un sintomo del binge eating, piuttosto che solo come un problema di dieta.

Una prospettiva integrata per la cura

È fondamentale comprendere che il binge eating è una condizione complessa, influenzata da fattori psicologici, biologici e ambientali. Questo disturbo non si limita a semplici abbuffate, ma è spesso accompagnato da una profonda sofferenza emotiva, creando una spirale di disagio che richiede un intervento globale e integrato per la sua cura.

Il ruolo della diagnosi precoce

Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno confermato un aumento costante dei casi di binge eating, spesso associato a obesità di origine psicologica. Eugenia Dozio, responsabile dell’area Nutrizione di Villa Miralago, sottolinea l’importanza di superare la visione che considera l’obesità solo come un problema di educazione alimentare. È essenziale adottare un approccio terapeutico multidisciplinare per affrontare efficacemente questi casi.

Riconoscere il binge eating come malattia

Il dibattito è acceso sulla necessità di riconoscere il binge eating come una patologia cronica nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). Attualmente, l’obesità è già stata definita una malattia cronica dalla Legge Pella, e ora è il momento di estendere questo riconoscimento anche al binge eating per garantire un adeguato accesso alle cure.

Storie di speranza e recupero

Storie come quella di Sara, una giovane di 27 anni che ha trovato aiuto presso Villa Miralago, evidenziano l’importanza di affrontare il binge eating. Dopo anni di diete inefficaci e abbuffate, ha scoperto che il suo problema non era legato alla volontà, ma al dolore emotivo. Questo cambiamento di prospettiva ha segnato l’inizio del suo percorso verso la guarigione.

È fondamentale che le persone colpite da questo disturbo comprendano che non sono sole e che ci sono risorse e supporto disponibili per affrontare le loro sfide. Le diagnosi precoci e una terapia adeguata possono portare a risultati positivi, come dimostrato dalla storia di Sara, che ha trovato la luce dopo aver affrontato il suo dolore emotivo.