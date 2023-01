Bisarca in fiamme lungo la A21: autostrada chiusa e chilometri di coda

Bisarca in fiamme lungo la A21: autostrada chiusa e chilometri di coda

Bisarca in fiamme lungo la A21: autostrada chiusa e chilometri di coda

Bisarca in fiamme e 11 chilometri di coda: lo schianto è avvenuto questa mattina sulla A21, all'altezza di Cremona.

Terribile incidente sulla A21 in direzione Piacenza, all’altezza di Cremona: una bisarca si è schiantata e ha preso fuoco.

Chiusa l’autostrada e chilometri di coda.

Incidente sulla A21: bisarca in fiamme

Una bisarca ha preso fuoco sul tratto di Cremona dell’autostrada A21 Brescia-Piacenza, in seguito ad un violento incidente. Addirittura, i risidenti delle zone limitrofe hanno dichiarato di aver sentito il boato, seguito da diverse esplosioni.

Lo schianto e il rogo si sono verificati nel tratto di autostrada che attraversa il comune di Gerre de Caprioli, vicino alle case, nel tratto di Cremona.

È successo tutto alle prime luci dell’alba di questa mattina, lunedì 30 gennaio.

L’intervento dei soccorsi e la chiusura del tratto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona. L’autostrada è stata inizialmente interrotta in entrambe le direzioni di marcia, vista la massiccia presenza di materiale potenzialmente esplosivo. Solo successivamente è stata riaperta la circolazione in direzione Castelvetro, diverse ore più tardi quella nella direzione opposta, ossia il tratto in cui si è verificato il rogo.

Ben 11 i chilometri di coda che si sono accumulati nel mentre.

Sul posto anche la Polizia Stradale, che si è occupata della gestione del traffico e dei rilievi del caso. Anche la rete urbana ed extraurbana è rimasta intasata dal traffico autostradale deviato dalla A21.