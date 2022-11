Bisciglia, la confessione da Costanzo: “Ho baciato in bocca a Mara Venier”

Ospite al Maurizio Costanzo Show, Filippo Bisciglia ha dichiarato di aver baciato Mara Venier sulla bocca, lei è rimasta basita.

Filippo Bisciglia è stato ospite nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show di venerdì 11 novembre. Il conduttore di Temptation Island ha dichiarato di aver baciato una volta Mara Venier sulla bocca. Quest’ultima, ospite anche lei al talk show Mediaset, è rimasta basita.

Il simpatico siparietto è avvenuto in occasione di una domanda da parte di Maurizio Costanzo a Mara su come procedesse la sua vita sentimentale con Nicola Carraro. Filippo ne ha quindi approfittato “per intrufolarsi” nella conversazione. Come se questo non bastasse, la conduttrice di Domenica In ha dato anche del “maiale” a Giuseppe Cruciani. Tranquilli, nessuna rissa o litigio al MCS: il tutto si è svolto in un clima gliardico e scanzonato.

Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: “Quando ho baciato Mara ero piccolo”

Ospite al Maurizio Costanzo Show, Filippo Bisciglia ha confessato al conduttore del talk: “Maurizio, io mi sono baciato in bocca Mara Venier”. Quest’ultima è rimasta sbalordita dalla dichiarazione, chiedendo a Bisciglia: “Ma che stai a dì?”. Filippo ha dunque precisato: “Ma ero piccolo, eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima … Ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca”.

L’intervento di Cruciani

Mara Venier, non ricordandosi probabilmente di questo episodio, ha chiesto a Filippo Bisciglia se il “bacetto” fosse avvenuto con la lingua, ma il conduttore romano ha detto di no. A quel punto è intervenuto Giuseppe Cruciani, affermando che se non c’è la lingua non si può definire vero bacio. Mara ha risposto al giornalista scherzosamente: “Ma tu Cruciani sei un p***o, maiale proprio di quelli terribili”.