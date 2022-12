Blitz anticamorra contro il clan Mazzarella, 20 arresti

La scure dello Stato è calata all'alba con Dda ed agenti in campo: un blitz anticamorra contro il clan Mazzarella, sono stati eseguiti 20 arresti

Sirene spiegate in Campania all’alba di oggi, 5 dicembre, e blitz anti camorra delle forze dell’ordine contro lo storico clan metropolitano di Napoli dei Mazzarella, 20 arresti.

Da quanto si apprende Antimafia e polizia hanno assestato un un duro colpo al gruppo criminale con l’esecuzione di venti ordinanze di custodia. Quegli atti giudiziari sono stati in notifica ed individuazione dei destinatari fin dalle 4 del mattino di oggi ed alcuni sarebbero ancora in via di “consegna”.

Blitz anticamorra, 20 arresti all’alba

La presunzione di reato sulla scorta della quale hanno agito gli inquirenti specializzati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli è quella censita in codice penale sotto le voci associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi.

Per questi reati presunti, come informa anche l’Ansa, “Polizia di Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli” sono entrati in gioco.

Le ipotesi di reato sono gravissime

E questi profili penali sono quelli che gli inquirenti partenopei contestano a oltre venti persone ritenute legate al clan Mazzarella. Nei confronti degli indagati il gip di Napoli ha emesso “delle misure cautelari che la Polizia di Stato sta notificando ai destinatari nei quartieri Forcella e Maddalena della città nell’ambito di una vasta operazione anticamorra”.