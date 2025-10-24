La demolizione dell’ex sede Magneti Marelli a Sesto San Giovanni, nel Milanese, parte di un progetto di rigenerazione urbana che trasformerà l’area in uno studentato, ha recentemente mostrato i rischi legati a cantieri complessi: un crollo parziale ha colpito una passante, evidenziando quanto la sicurezza resti una priorità anche in interventi programmati.

Boato improvviso e crollo all’ex sede della Magneti Marelli: le parole del sindaco

Il Comune di Sesto San Giovanni ha confermato che l’incidente non ha compromesso la stabilità delle strutture circostanti. La zona interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e la parte danneggiata completamente demolita. Il sindaco Roberto Di Stefano ha rassicurato i cittadini sottolineando che la situazione è sotto controllo e ringraziando le squadre intervenute per la rapidità e la professionalità dimostrata.

L’area, che si estende su circa 25.000 metri quadrati, è destinata a trasformarsi in un studentato, progetto curato dal fondo Casati IV di Castello Sgr, proprietario dell’ex complesso industriale dal 2024. Fino a lunedì, viale Marelli resterà chiuso al traffico in direzione Sesto, con la carreggiata verso Milano ridotta a una sola corsia.

Boato improvviso e crollo all’ex sede della Magneti Marelli: colpita una donna

Una porzione della struttura che ospitava gli uffici dell’ex Magneti Marelli in via Ercole Marelli a Sesto San Giovanni è crollata durante le operazioni di demolizione in corso. L’incidente, avvenuto intorno alle 14:15, ha coinvolto una donna di 37 anni che stava attraversando la strada, colpita da alcuni detriti. La passante è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice verde; fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.