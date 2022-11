Bobo Tv, Cassano scopre in diretta dell’infortunio di Lukaku: la sua teoria sul Mondiale

Antonio Cassano parla dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku alla 'Bobo Tv' e lancia una teoria: "Secondo me si sta tenendo per il Mondiale"

L’ex fantasista barese Antonio Cassano, ora opinionista a tempo pieno sul canale Twich di Christian Vieri per la nota trasmissione streaming ‘Bobo Tv‘, durante l’ultima puntata del programma ha parlato anche di Romelu Lukaku e del suo nuovo problema muscolare.

Lukaku ancora infortunato: l’attacco dell’Inter per le prossime partite

Il ritorno di Romelu Lukaku è stato certamente il colpo di mercato dell’estate per l’Inter, ma fino ad ora il belga ha deluso. L’attaccante ha raccolto pochissime apparizioni in campo e un miutaggio davvero limitato a causa di alcuni problemi fisici. L’infortunio muscolare che l’aveva tenuto lontano dai campi per oltre due mesi non è ancora del tutto smaltito.

La ricaduta di qualche giorno fa terrà fuori Romelu anche per i prossimi match. In particolare, per la sfida attesissima di Champions League contro il Bayern Monaco l’attacco dell’Inter si poggerà ancora sulla coppia Dezko-Lautaro.

Infortunio Lukaku, Antonio Cassano ha una teoria sulla ricaduta del belga

Antonio Cassano, durante l’ultima diretta della ‘Bobo Tv’, è venuto a conoscenza per caso della ricaduta che ha colpito Lukaku, una notizia che non aveva letto in precedenza.

Il barese in un primo momento si mostra sorpreso, poi rilancia con una teoria: “La vedo complicata che possa rischiare fino al Mondiale. Secondo me si tiene, si tiene e pensa ad andare al Mondiale.”