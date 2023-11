Dalle dirette Instagram ad un vero e proprio studio di registrazione nel centro di Milano, la Bobo Tv aveva cambiato le regole del gioco nel mondo della comunicazione sul calcio in Italia in pochi anni. Dal periodo del lockdown 2020 ad oggi, sono state decine e decine le dirette in cui Vieri, Adani, Cassano e Ventola avevano intrattenuto migliaia di spettatori parlando di Serie A, calcio estero e temi sportivi di attualità. Dalla serata di ieri, però, tutto è cambiato: come un fulmine a ciel sereno, Bobo Vieri ha annunciato che d’ora in poi i suoi tre amici non lo accompagneranno più in questo viaggio.

Bobo Tv, l’annuncio di Vieri: la condurrà da solo

Dopo più di tre anni di dirette Twitch, la Bobo Tv non aveva ancora perso il suo smalto e tantissimi utenti social erano soliti seguirla fedelmente ogni lunedì e venerdì sera. Il quartetto di opinionisti faceva spesso discutere per le opinioni forti – soprattutto espresse da qualcuno di loro – ma riusciva ad intrattenere per due ore e più la gran parte del pubblico che sceglieva il canale Twitch ufficiale di Christian Vieri. In un attimo, però, un sodalizio che sembrava inossidabile, si è spezzato. Il fulmine a ciel sereno ha colpito nella serata di ieri, quando in diretta dagli studi l’unico fra i quattro protagonisti a presentarsi è stato proprio il ‘padrone di casa’ Bobo Vieri. L’ex fortissimo numero 9 della nazionale azzurra ha fornito solo una breve spiegazione di quello a cui stavamo assistendo: “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la collaborazione fino ad oggi”. Pochi e semplici parole che hanno fatto scoppiare il putiferio: che fine hanno fatto Adani, Cassano e Ventola? I quattro hanno litigato? Che ne sarà della Bobo Tv?

Bobo tv cambia format: Vieri dice addio a Cassano, Adani e Ventola

A tutte queste domande per il momento non c’è alcuna risposta. Vieri si è limitato ad aggiungere poche frasi su un possibile cambio di format per il programma, prima di cambiare totalmente discorso: “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?”. Altre notizie in merito non sono pervenute e la fantasia dei fan ha iniziato a galoppare: che fra i quattro sia scoppiato un irreparabile litigio? Oppure si tratta solamente di un elaborato scherzo? I prossimi giorni saranno probabilmente decisivi per scoprire qualcosa in più.