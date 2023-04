Cassano rischia il ban su Twitch: la reazione dei colleghi della Bobo TV

Antonio Cassano, si sa, non le manda mai a dire. Da quando ha smesso con il pallone e ha iniziato a commentare le partite di calcio sul canale Twitch della ‘Bobo Tv‘, il fenomeno barese è finito spesso al centro delle polemiche. Celeberrimi, per esempio, i suoi attacchi sferzanti a tanti giornalisti come Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Questa volta, però, Cassano potrebbe esserci cacciato in un guaio serio.

Cassano rischia di essere bannato da Twitch

Nella puntata della ‘Bobo Tv‘ di ieri sera, infatti, Cassano ha commentato in diretta Twitch, tra le altre partite, anche il match tra Juventus ed inter di Coppa Italia. Prima della consueta analisi tecnica della partita, però, Cassano si è concentrato sul tema caldo degli insulti razzisti rivolti dagli juventini a Romelu Lukaku. Ed ecco che, all’interno di un discorso condivisibile per i suoi contenuti, Cassano ha infilato un termine che sulla piattaforma è vietato.

La reazione dei colleghi della ‘Bobo Tv’

“Ancora oggi, nel 2023… e razzista, e neg*o, e su e giù. Basta, non se ne può più. Sai cosa bisogna fare Lele?” dice Cassano riferendosi direttamente all’amico Adani – “I vertici del calcio italiano devono iniziare, senza se e senza ma: pene certe. Inter, Juve, Milan, Cesena, Viterbese, Sanmartinese. Si sbaglia? Cinque, sei, sette partite chiuso lo stadio. Senza che l’avvocato può difenderti! Pene certe!” Come sappiamo, da un paio di anni la ‘N Word‘ è severamente vietata su Twitch. Non importa il contesto in cui viene utilizzata, può essere passibile di ban anche se pronunciata senza alcun intento offensivo (come proprio è successo a Cassano che voleva difendere Lukaku). Per un attimo, mentre Antonio proseguiva nel discorso, ci si è accorti delle facce attonite dei suoi due compagni di viaggio Lele Adani e Nicola Ventola (Christian Vieri non era in diretta in quel momento). Entrambi sgranano gli occhi, forse già immaginando una possibile ritorsione da parte della piattaforma per la parola pronunciata dall’ex numero 10 della Nazionale, mentre nei commenti i tanti followers della ‘Bobo TV’ chiedevano ai protagonisti “Dissociatevi!” – citando un famoso modo di dire in voga online.