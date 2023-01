Bocconi avvelenati nel catanese: 5 cani uccisi

Cinque cani deceduti per avvelenamento.

È il bilancio aggiornato dei decessi dei quattrozampe nelle campagne di Altarello di Giarre, nel catanese. Rinvenuti nascosti nell’erba diversi bocconi di carne avvelenata. Si tratta, finora, di quattro randagi e di un cane portato lì dalla proprietaria.

La denuncia degli abitanti della via

I bocconi avvelenati sono stati rinvenuti su via La Pira, i cui residenti hanno denunciato la strage chiedendo che venga fatta luce sull’accaduto. Un altro cane si aggiunge ai cinque colpiti, al momento in gravi condizioni ma ancora con la speranza di essere salvato.

I cani morti sono deceduti lentamente, con una lenta agonia data al corpo dalla diffusione del veleno fino all’intaccamento degli organi vitali.

La campagna del comune contro il randagismo

Sulla terribile vicenda prende parola Giovanni Barbagallo, presidente del Consiglio comunale di Giarre: «L’uccisione di ben cinque cani randagi attraverso l’uso di esche avvelenate desta in tutti noi profonda preoccupazione e angoscia. Come rappresentanti delle istituzioni è fondamentale fare il massimo per tutelare queste povere creature e contrastare il randagismo dilagante, attraverso la messa in sicurezza e le adozioni».

In attesa del lavoro delle forze dell’ordine, Barbagallo preannuncia che, nell’eventualità di un processo, il Consiglio comunale si costituirà parte civile.