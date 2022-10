Non poteva che scriverci sotto "grazie fratello sole", bolletta da 3 euro grazie a solare termico e pannelli fotovoltaici, Bruno Simili: "Così si risparmia"

Una bolletta da soli 3 euro grazie a solare termico e pannelli fotovoltaici, Bruno Simili non ha dubbi: “Così si risparmia”, poi posta una frase esemplare: “Grazie fratello sole”. Il vicedirettore della rivista Il Mulino posta la sua fattura a conguaglio da 3, 57 euro e svela un mondo alternativo che nell’Italia della crisi energetica e del caro bollette appare come qualcosa di surreale.

Bolletta da 3 euro grazie a solare termico

E il punto è proprio quello invece: certe scelte sono reali, reali, possibili e molto vantaggiose. La foto della sua bolletta da 3 euro Simili l’ha condivisa sul proprio profilo Twitter e quel post ha fatto immediatamente il giro del web. Non è difficile capire perché: crisi energetica, aumento dei prezzi, guerra nel cuore dell’Europa, tutti fattori che da un punto di vista energetico ed economico il solare termico e l’impianto fotovoltaico sui quali Simili ha investito tempo fa hanno dribblato.

“Operatori sommersi di richieste”

Ha detto Simili al Corriere di Bologna: “Il solare termico lo ho da una decina di anni, il fotovoltaico da quattro. Avrei bisogno di aggiungere alcuni moduli ma non riesco a farlo. Lo scorso gennaio ho chiesto alla coop che me li ha montati di fare un sopralluogo. Non sono venuti perché sono sommersi dalla richieste“. E la bolletta? “È un conguaglio, in estate la mia caldaia non si attiva, uso il gas solo per la cucina.

L’impianto fotovoltaico produce tanto a maggio e giugno poi quest’anno sfortunatamente è stata un’estate molto calda e con poca pioggia”.