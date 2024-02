Bolletta del gas: aumento per 2,5 milioni di consumatori

A gennaio, si è verificato un notevole aumento nel costo della bolletta del gas, con un aumento quasi del 7% per i consumatori ancora inclusi nel regime di maggior tutela. Questo aumento rappresenta una significativa variazione nei costi energetici per le famiglie e gli individui che si affidano a questa forma di fornitura per le loro esigenze quotidiane.

Aumento del prezzo della materia prima

Secondo quanto comunicato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), si è registrata una diminuzione del prezzo della materia prima, che è sceso da 36,30 euro a 31,19 euro al megawattora (MWh). Tuttavia, è importante notare che contemporaneamente è aumentata la componente fiscale, che comprende l’IVA e gli oneri di sistema. Questo significa che, nonostante la diminuzione del costo della materia prima, i consumatori devono affrontare un aumento complessivo della loro bolletta del gas a causa dell’incremento dei costi fiscali associati alla fornitura energetica. L’aumento della componente fiscale non è più stata mitigata come in passato, a causa delle fluttuazioni dei prezzi seguite agli eventi globali, come lo scoppio della guerra in Ucraina.

Calcolo degli aumenti

Secondo l’Unione nazionale consumatori, l’aumento si traduce in un aggravio annuale di circa 179 euro per i consumatori interessati. I clienti rimasti nel regime di maggior tutela sono stimati essere circa 2,5 milioni, inclusi gli anziani over 75, i percettori di bonus sociale, le persone con disabilità e le strutture abitative di emergenza a seguito di calamità.