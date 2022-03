Bologna, Giovanni Favia denunciato per violenza sessuale

Scalpore a Bologna per una possibile vicenda giudiziaria che riguarderebbe Giovanni Favia, denunciato per violenza sessuale da una donna

Fa scalpore a Bologna la notizia per cui Giovanni Favia sarebbe stato denunciato per violenza sessuale da una sua ex. Secondo quanto riportano i media ci sarebbe una 27enne che accusa l’ex esponente Cinquestelle poi diventato ristoratore di averla violentata mentre era “ubriaca”.

Da esponente del Movimento 5 stelle Favia fece faville, sia in ingresso che in uscita: fu il primo eletto in Emilia-Romagna e uno fra i primi ad essere espulsi.

Giovanni Favia denunciato per violenza sessuale, l’accusa della ex

La donna, che per ora ha sottoscritto una denuncia su cui solo l’eventuale maturazione della prova in dibattimento potrà far luce procedurale, accusa Favia di averla costretta a un rapporto sessuale.

L’accusato oggi non fa più politica ed è un notissimo ristoratore di Bologna e, Secondo il Resto del Carlino, anche un “punto di riferimento per gli osti di piazza Maggiore”. A novembre del 2021 Favia infatti aveva aperto un bistrot-ristorante proprio lì.

Sequestrati pc, tablet e cellulari

Proprio a quel periodo farebbe riferimento la notizia di reato sottoscritta dalla denunciante. I carabinieri della territoriale hanno iniziato a raccogliere elementi per trovare riscontri a quelle pesanti accuse di parte e, secondo i media, sarebbero già scattate perquisizioni.

Al vaglio alcuni cellulari, pc e tablet messi sotto sequestro per individuare eventuali elementi a carico. Nel 2018 l’uomo venne accusato di un reato simile ma si rivelò tutto infondato, con un’archiviazione.