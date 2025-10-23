Ieri sera, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili e ha provocato la morte di un bambino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, impegnati a prestare assistenza e a ricostruire la dinamica dello scontro.

Bologna, incidente frontale sulla strada Porrettana

Ieri sera, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 21, un grave incidente ha sconvolto la frazione di Lovoleto, a Granarolo dell’Emilia. Due automobili, una Volkswagen Corrado e una Renault Clio, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che uno dei veicoli è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per permettere ulteriori accertamenti, inclusi controlli alcolemici e tossicologici sui conducenti.

Bologna, incidente frontale tra due auto: morto un bambino, diversi feriti

Nello scontro ha perso la vita un bambino di sette anni, seduto sul sedile posteriore della Volkswagen insieme al padre, un uomo di 34 anni residente a Minerbio. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo potrebbe non essere stato correttamente assicurato con la cintura di sicurezza, circostanza che avrebbe aumentato la gravità delle lesioni riportate nell’impatto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, il bambino non è sopravvissuto. Il padre e il giovane alla guida della Renault, di 20 anni, hanno riportato ferite di media entità e sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un motociclista. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente quando una delle vetture ha invaso la corsia opposta per evitare uno scooter che stava svoltando.