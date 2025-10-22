A Gioiosa Ionica un violento incidente tra auto e pullman causa tre vittime: indagini in corso sulle cause e comunità in lutto.

Tragedia sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Un violento incidente frontale tra un’auto e un pullman di linea ha provocato la morte di tre persone originarie di Serra San Bruno, nel Vibonese. L’impatto, avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre, è stato devastante: per due delle vittime non c’è stato nulla da fare, mentre la terza è deceduta poco dopo in ospedale.

Tragico incidente tra auto e pullman a Gioiosa Ionica

Un tragico scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di martedì 21 ottobre lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Una Ford Focus station wagon, diretta verso la Ionica, si è scontrata violentemente contro un pullman di linea che procedeva nella direzione opposta. L’urto, avvenuto nella corsia percorsa dal bus, è stato di tale intensità da distruggere completamente la parte anteriore dell’auto, intrappolando i passeggeri tra le lamiere nonostante l’attivazione degli airbag.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, alle squadre dell’Anas e alle forze dell’ordine, impegnate a mettere in sicurezza la carreggiata e a ricostruire la dinamica dell’accaduto, tuttora al vaglio degli inquirenti.

Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni, con deviazioni predisposte lungo la viabilità locale.

Tragico incidente tra auto e pullman a Gioiosa Ionica: chi erano le vittime

Nel terribile impatto hanno perso la vita tre persone originarie di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia: Salvatore Primerano, di 37 anni, Lucia Elisabetta Vellone, di 28, e Domenico Massa, di 44, amico e vicino di casa della coppia.

I coniugi sono deceduti sul colpo, mentre il loro compagno di viaggio, estratto in condizioni gravissime, è morto poco dopo il ricovero in ospedale, dove era stato trasferito d’urgenza in elicottero.

La comunità di Serra San Bruno è stata profondamente scossa dalla notizia e ha espresso il proprio dolore per la perdita di tre persone conosciute e stimate. Il sindaco Alfredo Barillari ha voluto condividere il dolore della cittadinanza scrivendo: