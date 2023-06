Nella serata di domenica 25 giugno si è verificato un incidente sull'autostrada A14 al km 35 in direzione nord, all'altezza di Bologna: tre i feriti, in accertamento le cause dello schianto

Gli schianti in autostrada non danno tregua. Intorno alle 22:30 di domenica 25 giugno si è verificato un incidente sull’autostrada A14 al km 35 in direzione nord, all’altezza di Bologna. Il bilancio è di tre feriti.

Incastrati tra le lamiere

Non è noto al momento alcun dettaglio sulla dinamica dell’incidente né se le persone ferite viaggiassero a bordo di tre veicoli distinti o fossero passeggere del medesimo mezzo. Scattato l’allarme, si è precipitata sul posto una squadra di vigili del fuoco che si è occupata di tirare fuori i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo. Nulla si sa delle loro condizioni ma dovrebbe restare escluso il pericolo di vita. Subito dopo essere stati tirati fuori dal veicolo (o dai veicoli), i tre sono stati trasportati in ambulanza per gli accertamenti dai sanitari del 118. Intervenuti sul posto anche la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

Altro incidente sulla A14

Nel primo pomeriggio dello stesso giorno e sempre sulla A14, un’automobile che viaggiava in direzione nord si è cappottata al km 139 nord, all’altezza di Cattolica e Riccione. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena da un’eliambulanza sopraggiunta tempestivamente sul posto dopo aver ricevuto l’allarme. Ancora in accertamento le cause dell’incidente, lunghe code fino a 3 km sulla carreggiata nord dell’autostrada.