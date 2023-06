Un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di sabato 24 giugno 2023 a Chieti, in via dei Frentani, all’altezza del bivio in direzione San Giovanni Teatino, è costato la vita al 55enne Riccardo D’Angelo.

Riccardo D’Angelo si è schiantato contro un’auto a bordo della sua moto

Riccardo D’Angelo, molto conosciuto a Chieti, in quanto gestiva una nota gelateria, viaggiava a bordo della sua moto, quando, per motivi che rimangono ancora da chiarire, si è schiantato contro un’auto. Per lui, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Chieti insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del motociclista.

Nel 2022, in Italia ci sono stati 1.489 morti sulle strade

Nel 2022, in Europa, le vittime della strada sono state 20.600, il 3% in più dell’anno precedente. Solo in Italia, sono state registrate 1.489 morti per incidenti stradali (in 1.362 impatti). La media europea è di 46 decessi per milione di abitanti, quella italiana è di 53.

