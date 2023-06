Pesaro, giovane madre rimane uccisa nell'incidente: travolta da un'auto in fu...

Il drammatico incidente è avvenuto sulla Montelabbatese, a Pesaro, nella giornata di ieri, domenica 25 Giugno. La 32enne Martina Mazza ha perso la vita dopo che un’auto si è scontrata a folle velocità contro la sua Fiat 500.

Pesaro, giovane madre perde la vita nell’incidente: travolta da un’auto in fuga dai carabinieri

Emergono i dettagli del terribile incidente capitato ieri sulle strade di Pesaro. La Bmw guidata dal 27enne Sultan Ramadani, cittadino di origini macedoni ma residente a Sant’Angelo in Vado, non si era arrestata al posto di blocco dei carabinieri e aveva proseguito la sua folle corsa a 150 chilometri orari. L’auto ha invaso la corsia di marcia opposta e si è schiantata contro la Fiat 500 di Martina. Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a nessuno dei due: la donna lascia un bambino di appena 5 anni.

I dettagli dell’incidente: ci sono anche tre feriti

Il pericoloso urto ha scaraventato la 500 in un fossato a 15 metri dal punto di impatto, mentre la Bmw ha preso fuoco. Oltre ai due ragazzi deceduti, sono rimasti ferite anche le altre tre persone che erano presenti a bordo delle auto. Sulla 500, insieme a Martina, c’erano anche la sorella e un amico, mentre sull’auto sportiva era presente anche un uomo albanese. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Ancona: uno di loro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.