Bolzano, 15enne arrestato per terrorismo: pianificava omicidi e riprendeva tutto

Un 15enne è stato arrestato dalla Sezione antiterrorismo della Digos di Bolzano con l’accusa di far parte di un gruppo satanista e neonazista suprematista. Il giovane è accusato di associazione con finalità terroristiche, produzione e uso di esplosivi, detenzione illegale di armi, danneggiamento aggravato e possesso e diffusione di materiale pedopornografico.

L’indagine è partita da un’informativa della Digos, che ha portato a una perquisizione nell’abitazione del 15enne, dove sono stati sequestrati due computer, uno smartphone, un’ascia e materiale che prova la sua adesione a un gruppo satanista e neonazista.

Il giovane era attivo in un gruppo di estrema destra su Telegram e stava progettando l’uccisione di un senzatetto durante la “Settimana del Terrore”. L’obiettivo era selezionare una vittima vulnerabile, filmare l’omicidio e pubblicare il video su un sito del dark web russo. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo ha partecipato attivamente al piano, mostrando la sua lealtà con graffiti vicino a un impianto sportivo, scelto come luogo dell’attacco. Dopo aver testato un ordigno esplosivo e acquisito competenze sugli esplosivi tramite ricerche online, si era dichiarato pronto a eseguire l’attacco.

Dai primi dati estratti dallo smartphone del 15enne arrestato, sono emersi video e immagini di violenze, omicidi, sparatorie scolastiche e contenuti pedopornografici, oltre a filmati legati all’estremismo islamico, come attacchi, decapitazioni e sparatorie.

“Si tratta di una situazione assai delicata e complessa, inquietante da qualunque punto di vista la si voglia analizzare. Sia per la giovanissima età dell’arrestato, sia per i contesti eversivi e terroristici internazionali nei quali si è fatto coinvolgere, sia, soprattutto, per i concreti progetti di attentati terroristici e atti omicidiari che costui e i suoi accoliti si erano proposti concretamente di attuare”, ha evidenziato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, come riportato dall’Adnkronos.