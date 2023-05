Si torna a parlare della presenza degli orsi e dei lupi in Alto Adige. La notte scorsa, 10 maggio, un orso ha danneggiato un’auto parcheggiata.

Bolzano, orso danneggia un’auto parcheggiata

Si torna a parlare della presenza di lupi e orsi in Alto Adige. La notte scorsa, 10 maggio, un orso ha danneggiato un’auto parcheggiata al maso Oberberglerhof a Novale di Fiè, ai piedi dello Sciliar. L’orso ha preso l’auto a zampate, riempiendola di graffi e ammaccature, probabilmente nel tentativo di seguire la traccia di un animale e accedere al vano motore. L’ufficio caccia e pesca ha rilevato tracce di dna che saranno sequenziate.

Orso danneggia un’auto: “La politica dovrebbe trovare una soluzione”

“La politica ha creato le condizioni per la diffusione indiscriminata di lupi e orsi e ora la politica dovrebbe anche trovare una soluzione” ha commentato Ulli Mair, consigliera provinciale dei Freiheitlichen, lanciando nuovamente una petizione online contro la presenza di orsi e lupi in Alto Adige. Sepp Noggler della Svp ha annunciato di aver depositato in consiglio provinciale un disegno di legge che permetterà l’abbattimento di esemplari problematici.