Due escursionisti, che risultavano dispersi da ieri, 25 marzo, sono stati trovati morti sotto una valanga in valle Aurina.

Bolzano, trovati morti i due escursionisti dispersi in valle Aurina

Tragico ritrovamento in valle Aurina. Due escursionisti che risultavano dispersi dalla giornata di ieri, sabato 25 marzo 2023, sono stati trovati morti sotto una valanga in valle Aurina. L’incidente è avvenuto sul Sasso Nero, a circa 1.700 metri di quota.

Gli escursionisti morti in valle Aurina

I due escursionisti, un cittadino italiano di 51 anni e una lituana di 33 anni, entrambi residenti a Cavallino Tre Punti (VE), erano usciti ieri, 25 marzo, per un’escursione con le ciaspole. L’allarme è stato lanciato durante la serata di ieri dal titolare dell’albergo nel quale i due escursionisti alloggiavano, quando non li ha visti tornare per cena. Ormai, però, era troppo tardi per avviare le ricerche, che sono iniziate questa mattina e si sono concluse rapidamente.