Il legame tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero ha trasformato un concerto in un momento di profonda umanità: un abbraccio sul palco racconta come amicizia e affetto possano illuminare anche le sfide più difficili. Ecco il racconto di Vladimir Luxuria di quella serata a La Volta Buona da Caterina Balivo.

L’abbraccio sul palco tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti

Ospite a La Vita in Diretta, Enrica Bonaccorti ha condiviso con Alberto Matano l’emozione del gesto di Renato Zero: “Mi ha fatto sentire una rockstar”, ha detto, ricordando come il cantante l’abbia salutata e fatta sentire al centro dell’attenzione del pubblico. Accompagnata dalla figlia Verdiana, la conduttrice ha vissuto quell’abbraccio come la conferma di un legame duraturo: “Io non sto vivendo una cosa bella, ma Renato mi ha fatto una grande sorpresa… È veramente un grande“, ha aggiunto.

Il cantante ha voluto dedicare a Bonaccorti un momento speciale durante lo spettacolo, sottolineando l’importanza di sostenere le donne a cui oggi viene tolta voce: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché“. Con grande commozione, la 76enne ha risposto: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre“.

Raccontando le sue condizioni di salute, Bonaccorti ha spiegato: “Siamo in tanti che abbiamo qualcosa che non va… a volte si sta bene, a volte male“. Tra le difficoltà della malattia, la conduttrice trova conforto nell’affetto degli amici e nella scrittura, ricordando Eleonora Giorgi e sottolineando come “come Eleonora mi stanno succedendo tante cose belle in questo ultimo periodo“.

“Vi dico cosa è successo”. Bonaccorti-Renato Zero, il retroscena svelato da Luxuria

Durante il concerto di Renato Zero al Palazzetto dello Sport di Roma, la conduttrice è stata raggiunta sul palco dal cantante per un abbraccio che ha commosso il pubblico. A raccontare quei minuti, pieni di emozione, è Vladimir Luxuria a La Volta Buona: “Ero accanto a Enrica che aveva un cappello bianco“, ricorda, “mi diceva che si vergognava perché aveva i capelli bianchi cortissimi per effetto della chemioterapia“.

L’incontro con Renato Zero ha trasformato quel momento in un gesto di affetto profondo: “Quest’uomo mi ha rapito il cuore 50 anni fa e non me lo ha più restituito“, ha detto Enrica, strappando applausi e lacrime tra gli spettatori. Per Luxuria, è stata “una grande dimostrazione di umanità e affetto… un momento che va oltre lo spettacolo e racconta la forza dei legami veri, che resistono al tempo e alla malattia“.