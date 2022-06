Bonus 200 euro, quali categorie lo riceveranno a ottobre?

L'Inps ha reso note le tempistiche per la distribuzione del bonus 200 euro: non tutte le categorie potranno beneficiarne già da luglio

Il Bonus 200 euro varato con il Decreto Aiuti, misura che dovrebbe aiutare 31,5 milioni di persone per far fronte al caro vita, e che peserà sulle casse dello Stato per 6,3 miliardi di euro, non sarà subito disponibile per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta già da luglio.

Bonus 200 euro, non tutti lo riceveranno a luglio

L’Inps ha pubblicato le tempistiche ufficiali di erogazione del Bonus 200 euro e solo alcune categorie potranno già beneficiarne a luglio, altre dovranno aspettare ottobre. In particolare, dovranno fare domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2022, tutti i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, gli iscritti al Fondo pensione, i dipendenti del settore spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, gli autonomi occasionali privi di partita Iva, gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori domestici assicurati presso la gestione Inps.

Chi riceverà subito il Bonus 200 euro

Tra coloro che potranno beneficiare del Bonus già il mese prossimo abbiamo: coloro che ricevnono il Reddito di Cittadinanza, i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti e chi è titolare di un trattamento pensionistico.