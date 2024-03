Se il governo darà il via libera come previsto, il sussidio per questa categoria piuttosto ristretta partirà dal 2025, la misura al momento potrebbe essere in via sperimentale

Il Consiglio dei ministri è pronto ad approvare il definitivo bonus anziani da 850 euro, destinato a coloro con almeno 80 anni d’età, non autosufficienti, percependo già l’indennità di accompagnamento e con un Isee inferiore a 6mila euro.

Bonus anziani 2025: requisiti per ottenerlo

Il bonus, integrato con l’indennità di accompagnamento di 531,76 euro, porterà a un totale di 1.381,76 euro al mese. Questa iniziativa, legata a una riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), entrerà in vigore nel 2025, costituendo una sperimentazione iniziale per una platea di circa 25mila persone. La controversa selezione dei beneficiari ha suscitato discussioni, poiché si rivolge solo a una parte limitata degli anziani non autosufficienti. La misura, destinata a chi ha un bisogno assistenziale “gravissimo”, sarà un test di due anni, costando circa 500 milioni di euro, e potrebbe essere estesa in futuro.

Il bonus, erogato dall’Inps come “assegno di assistenza,” mira a combattere la solitudine e l’isolamento sociale degli anziani.

Il decreto, in attesa di approvazione, prevede che gli 850 euro possano essere destinati a pagare caregiver o strutture di cura. Inoltre, si valuta la possibilità di revocare il beneficio per chi non impiega il denaro adeguatamente, dettagli sulle procedure di erogazione rimangono ancora da definire, ma sembra che l’Inps verificherà automaticamente i requisiti, l’iniziativa non solo offre un supporto finanziario ma mira a migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso l’assistenza adeguata.