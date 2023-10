Il Governo sta per approvare un decreto che prevede l’erogazione del bonus benzina sulla carta “Dedicata a te”: a rivelarlo, sono state fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Il Messaggero.

Bonus benzina, quando arrivano gli 80 euro sulla carta “Dedicata a te”

Per contrastare il caro carburante mentre il prezzo medio al self-service della benzina è schizzato a 2 euro al litro, il Governo ha messo a punto il bonus benzina ossia un contributo corrispondente a circa 80 euro.

Stando a quanto riferito da fonti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Il Messaggero, il bonus dovrebbe tramutarsi in realtà entro i primi giorni del mese di novembre con l’approvazione di un decreto ad hoc. L’erogazione del contributo avverrà nei giorni immediatamente successivi al via libera del provvedimento.

Nel dettaglio, in relazione al bonus, è stata nuovamente finanziata la carta “Dedicata a te” destinata alle famiglie con almeno tre membri e Isee non superiore ai 15mila euro. La carta potrà essere usata anche per l’acquisto di carburante o per comprare abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Le modalità e la somma totale dell’agevolazione verranno determinate dal decreto interministeriale.

Caratteristiche della social card

La carta “Dedicata a te” è uno strumento una tantum di importo corrispondente a 382,50 euro che non può essere richiesta da tutti ma soltanto dai cittadini che non risultano essere beneficiari di altri sostegni statali. La platea alla quale si rivolte è pari a 1,3 milioni di persone che fanno parte di nuclei familiari di almeno tre componenti, che risiedono in Italia e che sono in possesso di precisi requisiti (iscrizione all’Anagrafe, titolarità di certificazione Isee ordinaria in corso di validità che non superi i 15mila euro).

Coloro che beneficeranno della carta “Dedicata a te” non potranno essere titolari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Dis-coll, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito o altri aiuti statali.

Sconti e aquisti

In un primo momento, l’agevolazione riguardava solo l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La social card, gratis, è stata distribuita dalle Poste in estate e funziona come una normale carta di pagamento elettronica.

Chi è in possesso della carta può beneficiare del 15% di sconto per la spesa nei punti vendita che aderiscono alla convenzione Masaf (Ministero dell’Agricoltura), Grande distribuzione e Confesercenti.