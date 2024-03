Il 4 marzo è il click day per il Bonus Patente 2024. Scopriamo come fare la domanda e da che ora si potrà presentare.

A partire da lunedì 4 marzo è possibile richiedere il Bonus Patente 2024, pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 2.500 euro. Scopriamo insieme a che ora parte il tanto atteso click day.

Bonus Patente 2024, click day il 4 marzo: come fare la domanda e da che ora

A partire da lunedì 4 marzo 2024 si potrà richiedere il Bonus Patente 2024. A partire dalle 12 di questa mattina sarà attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla quale si potrà richiedere il bonus da usare presso le autoscuole aderenti all’iniziativa. Il Bonus Patente 2024 è destinato a cittadini italiani o europei, tra i 18 e i 35 anni, che hanno intenzione di conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Il Bonus è pari all’80% della spesa sostenuta, per un massimo di 2.500 euro, con lo scopo di incentivare la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto.

Per fare la domanda bisogna registrarsi sulla piattaforma. Per accedere al servizio bisogna avere le credenziali SPID, CIE o CNS. L’utente, al momento dell’accesso, avrà 30 minuti per completare la registrazione e richiedere il bonus, compilando il modello disponibile sulla piattaforma.

Bonus Patente 2024, click day il 4 marzo: chi può richiederlo

Per richiedere il bonus bisogna essere cittadini italiani o europei che, nel periodo tra il 1 marzo 2024 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il buono può essere usato solo per spese di formazione da sostenere per il conseguimento delle patenti guida degli automezzi di trasporto di merci (C, CE, C1, C1E) o di passeggeri (D, DE, D1, D1E) e della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Il buono è disponibile nell’area riservata dedicata ad ogni beneficiario e può essere usato esclusivamente nelle autoscuole aderenti all’iniziativa. Hanno aderito 2478 autoscuole. Inoltre, il buono dovrà essere validato entro sessanta giorni dalla data di emissione, altrimenti verrà annullato.