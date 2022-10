Bonus patente fino a 2.500 euro: a chi spetta, requisiti e come richiederlo

Il bonus patente è una misura decisa dal governo di Mario Draghi per la formazione di nuovo personale che voglia lavorare come autista.

Bonus patente fino a 2.500 euro: come funziona

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo relativo al bonus patente, una misura decisa dal governo di Mario Draghi per la formazione di nuovo personale che vuole lavorare come autista nel settore del trasporto merci e persone. Il beneficio, accessibile fino alla scadenza del 31 dicembre 2026, è destinato ai cittadini italiani e europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno intenzione di prendere la patente C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E, oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

L’obiettivo è quello di incentivare la formazione professionale di nuove leve di conducenti per l’autotrasporto di merci e persone, visto che il settore trasporti lamenta una carenza di conducenti.

I fondi per il bonus in questione ammontano a 3,7 milioni di euro per il 2022 e a 5,4 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2026. Per ottenere il bonus bisogna presentare una specifica istanza via web tramite la piattaforma, per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, potranno ottenere uno sconto dell’80%, con tetto massimo fissato a 2.500 euro.

Il bonus, sottoforma di voucher, verrà gestito tramite la piattaforma dedicata sul portale del ministero delle infrastrutture. Per inoltrare la domanda sarà necessario registrarsi procedendo all’autenticazione tramite sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns).

Bonus patente: i requisiti

I requisiti richiesti sono essere cittadino italiano/europeo e avere tra i 18 e i 35 anni di età nel periodo 2022-2026.

Il voucher dovrà essere usato dal beneficiario entro e non oltre i 60 giorni dalla sua emissione. I titoli professionali, patenti o carta di qualificazione del conducente, devono essere conseguiti entro 18 mesi dall’uso dell’agevolazione. Il bonus, erogabile una sola volta, verrà concesso in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi. Entro 30 giorni dall’emissione della fattura nella quale viene riportato il valore del buono, l’autoscuola si vede liquidato il valore del voucher.