La patente digitale di guida, che inizialmente sarebbe dovuta arrivare in Italia già nel 2023, dovrebbe debuttare finalmente nel nostro Paese la prossima estate. Vediamo cos’è e come funzionerà.

Patente digitale: ecco cos’è

Il progetto della digitalizzazione della patente, con la realizzazione di un formato accessibile via smarthone, è stato fortemente voluto dalla Commissione europea per ammoderarne le procedure di emissione e di controllo dei documenti di guida. Il progetto riguarda tutti i Paesi membri dell’Ue: saranno facilitati i controlli sul territorio nazionale e quando si andrà in un paese europeo; si eviteranno tutti i problemi e multe che ci sono quando si viene fermati e non si ha il documento con sé; sarà inoltre difficile da falsificare.

Ecco come funziona

La patente digitale verrà inserita alla documentazione inclusa all’interno dell’app Io e avrà validità anche come documento di identificazione personale in tutta Europa. Basterà accedere all’app e aprire la pagina dedicata alla patente, verrà mostrato sullo schermo del cellulare un codice QR che l’autorità di controllo potrà inquadrare per ottenere tutte le informazioni subito. Sempre dall’app Io sarà possibile controllare il saldo dei punti della patente.

